Hava Temizleme Makinası
NEFFES’in Temiz Hava Teknolojisi
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Antimic Kaplı Ön Filtre
Etkenlik:
kirli hava, toz, polen, hayvan tüyü
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HEPA Filtre
Etkenlik:
bakteri, küf, mantar, alerjenler
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UV-C Lamba
Etkenlik:
Mikrop, virüs
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Karbon Filtre
Etkenlik:
Kötü kokular, sigara dumanı, kimyasal buhar
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EC Fan
Hijyenik temiz havayı ortama verir.
Temiz ve sağlıklı hava sunmak üzere piyasada yaygın olarak kullanılan hava temizleyiciler klasik filtreleme teknolojisine sahiptirler. Bu sisteme sahip ürünler ortamdaki bakterileri tutabilirken günümüzün sorunu olan virüslere karşı etkili olamamaktadırlar. NEFFES güvenle nefes aldıran üstün antiviral teknolojisiyle bakteri, alerjen ve diğer mikroorganizmalara ek olarak virüslere karşı da son derece etkili bir hava temizleyicidir.
NEFFES Antiviral Hava Temizleyeci 4'lü filtre yapısıyla, ortam havası içerisindeki virüslerin DNA - RNA yapı zincirlerini bozarak, virüs kaynaklı hastalıkları (Covid, SARS, Mers vb.) ve toz, polen, bakteri kaynaklı (Astım, Alerji vb.) hastalıkları engeller.