Temiz hava sağlıklı ve uzun bir ömür için son derece önemlidir. Temiz olmayan havanın sağlık üzerindeki etkileri kısa vadede hissedilmezken, uzun vadede sağlığı tehdit edici boyuta ulaşır. Kalabalık ve kapalı mekanlarda alınan her nefes beraberinde, çıplak gözle görülmesi imkansız küçüklükteki pekçok virüs, alerjen, mikroorganizma ve bakterinin vücuda taşınmasına sebep olur. Özellikle kapalı ve yeterince havalandırılmayan mekanlarda solunan kirli hava içindeki gizli toksinler, burun ve akciğerler aracılığı ile vücudun içine alınır ve kan akışı ile de vücudun her yerine ulaşır. İşte tam da bu noktada temiz hava solumanın önemi devreye girer. Soluduğumuz havanın kalitesi vücudumuzda yer alan organların fonksiyonlarını birebir etkilemektedir. Temiz havada geçirilen zamanın kişinin yalnızca fiziki sağlığı üzerinde değil, ruh durumu, uyku düzeni ve beyin faaliyetleri üzerinde de bir çok faydası bulunmaktadır.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 (Koronavirüs) salgını ile birlikte ortak yaşam alanlarımız olan evlerimizin yanı sıra restoran, ofis, kreş, kuaför, hastane, muayenehane, fabrika, mağaza, AVM, sinema gibi insanların bir arada bulunduğu ve sürekli sirkülasyonun olduğu kapalı ortamların hava kalitesinin sağlanmasında artık yeni uygulamalar gerekecektir.