Genel Bakış

Hava Temizleme Cihazı

Sağlık İçin Temiz Hava

Temiz hava sağlıklı ve uzun bir ömür için son derece önemlidir. Temiz olmayan havanın sağlık üzerindeki etkileri kısa vadede hissedilmezken, uzun vadede sağlığı tehdit edici boyuta ulaşır. Kalabalık ve kapalı mekanlarda alınan her nefes beraberinde, çıplak gözle görülmesi imkansız küçüklükteki pekçok virüs, alerjen, mikroorganizma ve bakterinin vücuda taşınmasına sebep olur. Özellikle kapalı ve yeterince havalandırılmayan mekanlarda solunan kirli hava içindeki gizli toksinler, burun ve akciğerler aracılığı ile vücudun içine alınır ve kan akışı ile de vücudun her yerine ulaşır. İşte tam da bu noktada temiz hava solumanın önemi devreye girer. Soluduğumuz havanın kalitesi vücudumuzda yer alan organların fonksiyonlarını birebir etkilemektedir. Temiz havada geçirilen zamanın kişinin yalnızca fiziki sağlığı üzerinde değil, ruh durumu, uyku düzeni ve beyin faaliyetleri üzerinde de bir çok faydası bulunmaktadır.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 (Koronavirüs) salgını ile birlikte ortak yaşam alanlarımız olan evlerimizin yanı sıra restoran, ofis, kreş, kuaför, hastane, muayenehane, fabrika, mağaza, AVM, sinema gibi insanların bir arada bulunduğu ve sürekli sirkülasyonun olduğu kapalı ortamların hava kalitesinin sağlanmasında artık yeni uygulamalar gerekecektir.

Hava Temizleme Makinası

NEFFES’in Temiz Hava Teknolojisi

  • Antimic Kaplı Ön Filtre
    Antimic Kaplı Ön Filtre
    Etkenlik:

    kirli hava, toz, polen, hayvan tüyü

  • HEPA Filtre
    HEPA Filtre
    Etkenlik:

    bakteri, küf, mantar, alerjenler

  • UV-C Lamba
    UV-C Lamba
    Etkenlik:

    Mikrop, virüs

  • Karbon Filtre
    Karbon Filtre
    Etkenlik:

    Kötü kokular, sigara dumanı, kimyasal buhar

  • EC Fan
    EC Fan

    Hijyenik temiz havayı ortama verir.

Temiz ve sağlıklı hava sunmak üzere piyasada yaygın olarak kullanılan hava temizleyiciler klasik filtreleme teknolojisine sahiptirler. Bu sisteme sahip ürünler ortamdaki bakterileri tutabilirken günümüzün sorunu olan virüslere karşı etkili olamamaktadırlar. NEFFES güvenle nefes aldıran üstün antiviral teknolojisiyle bakteri, alerjen ve diğer mikroorganizmalara ek olarak virüslere karşı da son derece etkili bir hava temizleyicidir.

NEFFES Antiviral Hava Temizleyeci 4'lü filtre yapısıyla, ortam havası içerisindeki virüslerin DNA - RNA yapı zincirlerini bozarak, virüs kaynaklı hastalıkları (Covid, SARS, Mers vb.) ve toz, polen, bakteri kaynaklı (Astım, Alerji vb.) hastalıkları engeller.

En iyi hava temizleme cihazı

Genel Bakış

Genel Bakış
Genel Bakış
Mekanınızda sağlıklı hava akışı için, özel tasarlanmış hava çıkış nozulları
Sigara dumanı, yemek kokusu gibi kötü kokulara son veren, havadaki kimyasal gazları yok eden Karbon filtre
Hem evinize hem de zorlu çalışma koşullarına uygun, sağlam uzun ömürlü gövde
Kaba tozları tutan, Antimic kaplı, yıkanabilir ön filtre
Enerji tasarrufu sağlayan, 5 kademeli yüksek verimli EC fan
Kalabalık mekanlar için % 100 güvenli dezenfeksiyon sağlayan UV-C lamba
UVC etkinliğini % 64 artıran yüksek yansıtma özelliğine sahip alüminyum yansıtıcı levhalar
Virüslere, bakterilere, küflere geçit vermeyen, % 99.95 oranında canlı mikroorganizmaları ve partikülleri filtreleyen HEPA filtre